No AM, trio é preso ao transportar produtos químicos e madeira ilegal

O trio estava transportando produtos ilegais em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus – O transporte e produtos químicos sem autorização de órgãos competentes é crime. Diante disto, na sexta-feira (22) o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar (CPAMB), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), deteve dois homens que transportavam produtos perigosos no Porto da Manaus Moderna, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

O caminhão baú, de placa OAA 5757, transportava 85 baldes, contendo 40 litros cada, de hidróxido de sódio e ácido clorídrico, totalizando 3.400 litros dos produtos. Segundo a dupla, os produtos estavam destinados para o município de Coari. Eles não possuíam autorização para o transporte. O material foi apreendido e a dupla foi conduzida à Delegacia Especializada em Meio Ambiente (DEMA).

Outra apreensão

No mesmo dia, a equipe do CPAMB apreendeu um caminhão que transportava madeira ilegal no bairro Adrianópolis, Zona Centro- Sul. Havia aproximadamente 15m³ de madeira serrada. O responsável pela carga estava sem o Documento de Origem Florestal (DOF).

| Foto: Divulgação PMAM

O homem foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, onde foi enquadrado no artigo 46, da Lei n° 9.605/98, por transporte ilegal de madeira.