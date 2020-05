Homem é preso por jogar água quente em criança na Zona Norte de Manaus

A criança de 12 anos teve a pele queimada com água quente | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem de 37 anos é suspeito de jogar água fervente no corpo de uma criança de 12 anos, na rua Aracê, no bairro Manôa, Zona Norte de Manaus. O fato aconteceu na sexta-feira (22). O motivo de ação do homem não foi informado pela polícia.

Segundo os policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para averiguar a denúncia de que um homem estava agredindo uma criança.

Chegando ao local, foi constatado que o indivíduo havia jogado água fervente no menino.

A criança foi levada para um Pronto-Socorro da cidade com queimaduras de segundo e terceiro grau. A água quente atingiu o abdômen da criança.

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), sendo autuado em flagrante por lesão corporal.