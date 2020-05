Assassinato de adolescente pode ser mais um da "guerra na Compensa"

Lenita morava na Compensa com avó e era amiga de um dos jovens mortos este mês no bairro | Foto: Reprodução

Manaus - A estudante Lenita Silva da Silva, de 14 anos, foi executada com, pelo menos, seis tiros na noite de sábado (23). O corpo da adolescente foi encontrado no ramal da Praia Dourada, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O local onde a vítima foi achada morta é deserto e conhecido como área de “desova” de cadáveres. Não há informações sobre as circunstâncias do crime. Conforme o registro de necropsia do Instituto Médico Legal (IML), o fato ocorreu por volta das 23h de sábado. A vítima foi atingida no tórax e cabeça.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga a autoria e motivação do crime.

Suspeitas

Nas redes sociais, Lenita usava jargões e frases comuns no mundo do crime. Alguns amigos dela exibem armas e fazem apologia às drogas, entretanto, ainda não está confirmado se a jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas do bairro Compensa, local onde morava com a avó.

Em uma das publicações, Lenita prestou homenagens a um amigo: Samuel Nogueira - que foi assassinado neste mês de maio no bairro. Samuel é mais uma vítima da guerra entre facções na localidade. A polícia vai investigar se a morte da adolescente está relacionada com os assassinatos na Compensa.