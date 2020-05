'Neném' da FDN é executado com mais de 10 tiros na Compensa

'Neném' foi morto na frente da própria casa dele, onde fazia comercialização de entorpecentes | Foto: Divulgação

Manaus - O autônomo Gilson da Silva Evangelista, de 27 anos, conhecido como "Neném", foi executado com mais de 10 tiros na noite deste sábado (22). O homicídio aconteceu por volta das 22h, na rua Joaquim Serra, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a polícia, Gilson era integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN) e envolvido com o tráfico de drogas no bairro. Ele foi morto na frente da própria casa, onde fazia a comercialização de entorpecentes.

Considerada o berço da FDN, o bairro da Compensa vem sofrendo constantes ataques de membros do Comando Vermelho (CV), que tentam obter o domínio dos territórios do tráfico de drogas na localidade.

Testemunhas informaram à polícia, que crime foi cometido por dois homens, que chegaram no local em uma motocicleta, de características não divulgadas. O garupa desceu do veículo e efetuou os disparos à queima-roupa. A dupla fugiu sem ser identificada.

O corpo de "Neném" foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Imagens de câmeras de segurança da região devem ajudar nas investigações do crime, que serão feitas pela Delegacia Especializada em Homídios e Sequestros (DEHS).

Outro Caso

Ainda durante a noite de ontem, uma adolescente de 14 anos foi morta. Ela também era moradora do bairro Compensa , mas o corpo foi abandonado no ramal da Praia Dourada, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Lenita Silva foi vista pela última vez por amigos, entrando em um carro com características desconhecidas.