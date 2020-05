Mulher de traficante é presa ao enterrar drogas no quintal de casa

Além da droga, foram apreendidas uma pistola calibre 380 e munições | Foto: Divulgação

Manaus - A mulher de um traficante, de 26 anos, foi presa, no último sábado (23), após enterrar porções médias de maconha e pasta-base de cocaína no quintal da casa do casal, na rua Marinho Tavares, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. O marido dela não foi localizado e nem teve a identidade divulgada pela polícia.

Policiais da Rocam receberam uma denúncia de que o traficante teria enterrado droga no quintal e estaria em um veículo branco em frente da residência. Ao chegar no local, a equipe policial avistou o carro, que era conduzido pela mulher.

A suspeita foi revistada e se identificou como a esposa do traficante. Com ela foi encontrado uma pistola calibre 380, com carregador, e seis munições.

A equipe do Canil foi acionada e, após buscas no imóvel, os policiais acharam sete pacotes de maconha e 13 porções médias de maconha e uma porção média pasta-base no quintal da casa.

Diante dos fatos, a suspeita foi conduzida ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.