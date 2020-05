Dupla briga e idoso é atingido a golpes de faca no bairro Flores

O homem que desferiu os golpes de faca no idoso e em outro homem fugiu da cena do crime | Foto: reprodução

Manaus – Briga e confusão entre dois homens terminaram com pessoas feridas na tarde deste domingo (24). Além de um dos agressores, um idoso de 63 anos, que estava passando na rua no momento da discussão, foi atingido por golpes de faca nos braços e no abdômen. O caso aconteceu no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações do Tenente Neves Neto, da 12ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), os dois homens começaram a discutir por volta das 13h e, após iniciarem uma luta corporal, um dos envolvidos pegou uma faca e feriu o oponente. Ele foi encaminhado para o Hospital e Pronto- Socorro 28 de Agosto, na mesma zona do ocorrido, com ferimentos no abdômen.

Veja o vídeo da ocorrência:

As vítimas foram atendidas pelo Samu | Autor: Reprodução

O idoso foi atingido com facadas nos braços e no abdômen no momento em que o homem envolvido na confusão fugia da cena do crime. Ele foi atendido pela equipe do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital e Pronto- Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

O suspeito continua foragido. Ele correu na direção de uma área de mata próximo ao local da ocorrência. A Polícia Militar do Amazonas continua com as buscas no local.