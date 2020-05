Suspeito de cometer assaltos é executado com quatro tiros na Zona Sul

O crime aconteceu na tarde deste domingo (24) | Foto: Divulgação





Manaus – Um jovem, de idade e nome ainda não informados, foi morto com quatro tiros nas costas na tarde deste domingo (24). O crime aconteceu no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. Ele teria sido morto após tentar cometer assaltos na localidade.

Segundo informações dos policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), o jovem foi morto com quatro tiros que atingiram as costas. Uma das versões contadas por populares é de que o jovem estaria cometendo assaltos nas ruas do bairro e foi surpreendido por uma dupla em uma moto, que efetuou os disparos. Junto com a vítima estava uma arma de brinquedo.

Outra versão contada é de que ele seria um “soldado do tráfico” e estaria circulando como uma espécie de “olheiro” de uma das facções. Ele teria sido surpreendido por traficantes da região e foi executado.

O delegado Fábio Silva da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestrados (DEHS) informou que as investigações seguem as duas versões informadas, mas que a população não colabora com a resolução do caso

“Ele foi encontrado com um simulacro, o que dá a ideia de estar cometendo assaltos, mas nessas áreas o assaltante é espancado primeiro para depois ser morto. Não aconteceu nesse caso. A população não ajuda com informações por medo, mas ainda aguardamos denúncias que possam ajudar nas investigações do crime”, disse.

A DEHS investigará o caso e o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo para a perícia.