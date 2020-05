'Olhão' é executado na frente da família no Careiro Castanho

O corpo foi removido para o IML, em Manaus | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Denilson Pinheiro Lima, conhecido como "Olhão do Nova Esperança", de 21 anos, foi assassinado com cinco tiros na frente da própria residência, no município de Careiro Castanho. O crime aconteceu no último domingo (24), por volta das 18h.

Segundo informações de parentes da vítima repassadas à polícia, Denilson estava conversando com a família em frente à residência, localizada na rua 15 de Maio, bairro Nova Esperança, quando dois criminosos chegaram ao local em uma motocicleta vermelha, modelo CG 125 Fan.

Um dos criminosos desceu da moto, caminhou até Denilson e efetuou os disparos. A vítima ainda tentou correr, mas foi atingida na cabeça e no pescoço. "Olhão" não resistiu e morreu na frente dos parentes.

Após a execução, os assassinos fugiram sem serem identificados. Ainda conforme informações dos familiares, "Olhão" já tinha sofrido um atentado antes.

A Polícia Civil do município vai investigar o assassinato para descobrir a autoria, motivação e se os criminosos são mesmos da primeira tentativa.

O corpo foi encaminhado para Manaus em uma lancha e removido do Porto da Ceasa pelo Instituto Médico Legal (IML), por volta das 20h.