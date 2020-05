Com passagem pela polícia, homem é preso com arma pela Rocam em Manaus

Material encontrado com o suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - Na madrugada desta segunda-feira (25), um homem foi preso com armas na rua 2, no Condomínio Bahia, localizado no Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

A ocorrência foi atendida pelos policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), que receberam uma denúncia anônima de um morador do condomínio.

Segundo o denunciante, um de seus vizinhos chegou no condomínio em um veículo em atitude suspeita supostamente levando armas dentro de uma sacola. Ele foi para o apartamento 202, por volta das 3h.

Sabendo do envolvimento do suspeito com o crime, um dos moradores ligou para a polícia e relatou o fato. A equipe da Rocam foi ao local e realizou a abordagem e encontraram dentro do apartamento duas armas de fogo no sofá, sendo uma pistola calibre 40, um revólver calibre 38, além de dois aparelhos celulares.

O suspeito já tinha passagem por tráfico de entorpecentes. Ele foi encaminhado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos legais.