No AM, execução de 'Olhão' pode ter relação com dívida do tráfico

"Olhão" foi surpreendido pelos criminosos na frente da própria casa | Foto: Divulgação

Careiro (AM - Assassinado com cinco tiros no município de Careiro Castanho, interior do Amazonas, no último domingo (24), Denilson Pinheiro Lima, de 21 anos, conhecido como “Olhão do Nova Esperança”, era usuários de drogas e praticava furtos na cidade.

Denilson foi assassinado enquanto conversas com familiares na frente da própria residência, localizada na rua 15 de Maio, bairro Nova Esperança. Dois criminosos chegaram ao local em uma motocicleta, um deles desceu no veículo e atirou na à queima-roupa na vítima.

Segundo um cabo da Polícia Militar do município de Careiro Castanho, que pediu para não ter o nome divulgado, Denilson já era conhecido da polícia por cometer pequenos furtos no município.

“Nunca tivemos denúncias dele por tráfico, mas ele era usuário e praticava pequenos furtos no município, possivelmente para comprar drogas”, disse o PM.

Com o histórico de Denilson, a polícia acredita que ele pode ter sido morto por alguma dívida de drogas. As investigações estão sendo feitas em torno do caso.

A polícia informou que tem alguns suspeitos que serão questionados sobre algum envolvimento no crime, mas não puderam divulgar nomes para não comprometer as investigações do caso.

Segundo informações de familiares à polícia, Denilson já tinha sofrido uma tentativa de homicídio antes.

O corpo de Denilson foi removido e encaminhado, em uma lancha, para o Porto da Ceasa em Manaus. De lá foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital amazonense.