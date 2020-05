Corpo de homem é encontrado no Viver Melhor com golpes de terçado

O crime teria sido motivado por uma discussão entre a vítima e moradores do bairro | Foto: Divulgação

Manaus - Com requintes de crueldade e sinais de tortura, o corpo de David Januário, de 34 anos, foi localizado em uma área de mata nas proximidades de um campo de futebol no conjunto Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus, na manhã desta segunda-feira (25), por volta das 10h. Conforme a família, a vítima estava desaparecida desde o último sábado (23).

Conforme a Polícia Civil, o corpo possuía marcas de golpes de terçado na região da cabeça, sinais de luta corporal e estava com uma corda amarrada no pescoço caracterizando sinais de tortura. Um terçado que possivelmente foi utilizado no crime foi localizado na área de mata.

A família da vítima, ao perceber o desaparecimento, chegou a fazer buscas naquela área, onde David residia, mas não obteve sucesso.

O delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que o terçado encontrado no local será periciado e que pelo estado do corpo o crime aconteceu supostamente na madrugada de sábado (23) para domingo (24).

"Acreditamos que possivelmente o crime tenha sido motivado por um desentendimento da vítima com moradores do bairro. Mas vamos continuar investigando, ouvindo testemunhas e não descartamos nenhuma linha de investigação", declarou.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo da vítima. O caso será investigado pela DEHS.