Fim de semana com 21 pessoas presas portando armas e drogas

Manaus - Da manhã de sexta-feira (22) até a madrugada de hoje (25), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 21 pessoas em Manaus. As prisões ocorreram pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo, estupro, homicídio e crime ambiental. Também foram apreendidas 11 armas de fogo, 48 munições, porções de entorpecentes, duas balanças de precisão, duas facas, seis celulares, uma máquina de cartão e R$ 747 em espécie.

Policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) apreenderam, na última sexta-feira, 3,4 litros de hidróxido de sódio e ácido clorídrico sem documentação. O material estava em um caminhão-baú e foi apreendido na rua Santa Cruz, no Centro da cidade. Um homem de 39 anos e outro de 41 foram detidos e levados para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema) para prestar esclarecimentos.

No sábado (23), policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam dois homens por tráfico de drogas após denúncias anônimas. A dupla, que estava na rua Acaju, bairro flores, zona centro-sul da capital, foi abordada pelos policiais e, com eles, foram encontradas 31 porções de cocaína, uma porção grande da mesma substância, 136 porções de maconha, uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito e R$ 112 em espécie.

Após denúncias anônimas, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) foram a um condomínio no bairro Japiim, zona sul, na noite de domingo (24), e prenderam um homem de 44 anos. No apartamento do suspeito, os policiais encontraram uma arma de fogo calibre 38 com seis munições intactas, uma pistola 840 com carregador e sem munições.

