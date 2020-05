Vídeos: Ladrão não consegue roubar casa e apanha no Petrópolis

O ladrão foi surpreendido pela vítima | Foto: Divulgação

Manaus - Você imagina estar com aquela insônia durante a madrugada e perceber que tem uma pessoa tentando invadir a sua casa? O que você faria? Foi isso que aconteceu com um morador da rua Crisanto Jobim, no bairro Petrópolis, na madrugada desta segunda-feira (25), por volta das 4h. Na ocasião, Cristian Val de Oliveira, de 21 anos, foi preso com uma faca ao tentar invadir uma residência para cometer o crime.

Conforme a vítima, que preferiu não ter o nome divulgado, há seis dias a casa havia sido furtada e devido a isso, ele achou necessário a instalação de câmeras de segurança. Durante a madrugada, o suspeito entrou no imóvel após subir na laje. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança.



"Eu iria retornar ao trabalho nesta segunda-feira (25) e quando foi 3h acabei acordando e não consegui voltar a dormir. Acabei olhando nas câmeras de segurança e percebi a movimentação de dois homens do lado externo da casa, mas apenas o Cristian subiu pela janela da minha taberna e ficou em cima da laje. Ele veio com uma corda para tentar roubar a minha casa, mas ao perceber a presença dele, acionei meu cunhado e já fui para cima do suspeito com um terçado. Graças a Deus, nós conseguimos detê-lo, acionamos a polícia e nenhum de nós ficou ferido", contou.

O suspeito foi agredido fisicamente e os policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) deram voz de prisão ao jovem.

Procedimentos

Cristian foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Veja os vídeos do momento em que ele invade o imóvel e da prisão realizada por PMs:

As câmeras de segurança flagraram o suspeito entrando no imóvel | Autor: Divulgação