Cortejo de adolescente morto em acidente tem 'cavalo de pau' no AM

Itacoatiara - O cortejo fúnebre do adolescente Victor Vinhote Sá, de 17 anos, foi aberto com "Cavalos de pau", prática em que motociclistas andam em via pública apenas com uma das rodas no asfalto. Eles empinaram os veículos colocando em risco a vida de pedestres. Vídeos divulgados em redes sociais flagraram o ato cometido na tarde desta segunda-feira (25), por volta das 16h, no município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta da capital. O adolescente morreu ao se envolver em um acidente que vitimou além dele, três pessoas de uma mesma família na AM-010, no domingo (24).

Vídeos divulgados em redes sociais flagraram o momento em que, pelo menos, cinco motociclistas abrem o cortejo fúnebre empinando motocicletas. Logo em seguida, dezenas de moto seguiram o carro onde o corpo do adolescente estava, com destino ao cemitério municipal. O vídeo com o ato infracional chegou de forma imediata nas mãos das polícias civil e militar do município, que deflagraram uma ação para identificar e responsabilizar os envolvidos.

Conforme o delegado Lázaro Mendes, adjunto da Delegacia Interativa de Itacoatiara (DIP), três motocicletas foram apreendidas, nas proximidades do cemitério da cidade, no momento em que os condutores realizavam manobras perigosas

Além disso, foram identificadas cinco pessoas que estavam participando das infrações, sendo elas: Éverton Iam Gama da Silva , de 19 anos, Erison da Silva Gomes, de 22 anos, Gustavo da Silva Lima, de 19 anos e dois adolescente de 16 anos de idade.

O delegado destacou que as motocicletas apreendidas na ação conjunta serão encaminhadas ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), para autuação e os condutores sofrerão as ações administrativas. Lázaro Mendes destacou que as ações para combater tais práticas, que têm causado prejuízos irreparáveis à sociedade itacoatiarense, serão intensificadas

O acidente

Além do adolescente Victor Vinhote, Elcifran Conceição Menezes de Souza, de 29 anos, a esposa Beatriz de Lima Brandão, de 23 anos, e a filha deles, Evellin Bianca de Souza Brandão, de apenas 5 anos, morreram na hor.

Testemunhas acreditam que Victor poderia estar fazendo uma disputa no momento do acidente.

