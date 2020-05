Mulher diz que não aguenta mais ser ameaçada e chama a polícia

O caso foi atendido pela 30ª Cicom | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Mais uma vítima de violência doméstica resolveu dar fim a ameaças do ex-companheiro, de 47 anos, e chamou a polícia. Desta vez, o caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (25), na rua Quatro, do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, quando uma mulher de 38 anos denunciou o terror que vive, ao ter o psicológico e a integridade física ameaçadas. Ela possuía uma medida protetiva contra o homem.

Conforme informações da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima acionou uma guarnição por meio do número 190 informando que não aguentava mais as ameaças do ex-companheiro. Segundo ela, eles estavam separados, mas ainda moravam na mesma casa.

"Ela contou que o ex-companheiro a ameaçava sempre que consumia bebidas alcoólicas e ela não aguentava mais a relação conflituosa. Ela disse que hoje ele havia passado dos limites e que já possuía medida protetiva em razão de já ter ido na delegacia outras vezes denunciar o ex-companheiro", explicou uma policial militar.

Procedimentos

O homem foi detido pela 30ª Cicom e conduzido ao prédio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), onde foi autuado em flagrante por descumprimento de medidas protetivas e ameaça. Ele deverá passar por audiência de custódia via videoconferência e ficará à disposição da Justiça.