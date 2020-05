Com bilhete 'passa tudo', cadeirante apóia arma com os pés em assalto

Manaus- Uma tentativa de assalto envolvendo um cadeirante está sendo muito falada nas redes sociais esta semana. O caso foi em uma joalheria localizada na rua Júlio de Castilhos, no Centro de Canela, cidade no Rio Grande do Sul.

As câmeras de seguranças do estabelecimento registraram toda a ação, e o que também chamou a atenção foi a maneira em que o assalto foi anunciado.

O rapaz entrou na joalheria, por volta das 15h da última segunda-feira (25), e entregou um bilhete para o dono da loja que diz "Passa tudo, não chama a atenssão [sic]".

Após anunciar o assalto, o rapaz - que estava em uma cadeira motorizada - pega um simulacro de arma de fogo, que estava escondida na cadeira, e aponta para o comerciante, utilizando apenas os pés.

A Brigada Militar foi acionada por um funcionário que viu a ação, o jovem foi encaminhado para a Delegacia de Canela. Ele precisou da ajuda de um parente para poder explicar à polícia a sua versão, pois não consegue movimentar os braços e também é surdo-mudo.

Não demorou muito para a imprensa local começar a divulgar o caso inusitado. A Polícia Civil do local iniciou uma investigação.