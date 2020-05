Foragido da Justiça por estupro de criança é preso no interior do AM

Manaus- Um homem, que estava sendo procurado pela Polícia do Amazonas, por cometer estupro de uma criança, foi identificado pela polícia e preso na última segunda-feira (25), na rua Senador Fábio Lucena, localizada em Boa Vista do Ramos (município distante 271 km distante de Manaus).

O suspeito, de 28 anos, que não teve nome divulgado pela polícia, foi visto por policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), que faziam ronda no centro da cidade por volta das 17h. O foragido teria se assustado com a viatura e tentou fugir após invadir o quintal de uma residência.

Os policiais, com a permissão do dono da casa, armaram um cerco no quintal para capturá-lo. Ao ser pego, o foragido ainda tentou resistiu à prisão. Ao ser mobilizado, ele precisou ser atendido em um Hospital de Urgência de Boa Vista.

O suspeito estava sendo procurado no Amazonas e já tinha um mandado de prisão decretado. Após o flagrante, ele foi encaminhado para o 46° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde passa pelos procedimentos legais.

*Com informações da assessoria