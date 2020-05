Vídeo: veja o resgate da bebê abandonada em cima do telhado em Manaus

Veja o momento do resgate da recém-nascida | Foto: Reprodução

Manaus - O caso de uma criança recém-nascida que foi abandonada em cima de um telhado no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, causou revolta durante esta manhã de terça-feira (26). Uma das moradoras próximas ao local registrou o momento do resgate.

Veja o vídeo:

Veja! | Autor: Reprodução

Enquanto filmava, a moradora não identificada, perguntava o que teria levado os policiais para o telhado da residência, sem saber ao certo que se tratava da criança. "O que deve ser aquilo? Tem roupa. O que eles encontraram lá em cima?", disse.

| Foto: reprodução

Entenda o caso

A criança foi encontrada após denúncia feita por moradores do local. Os policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que a criança foi encontrada ainda com o cordão umbilical e com pelo menos quatro horas de vida. Ela estava com aparência de desidratação.

A criança foi levada para a maternidade do Alvorada e já reage bem ao atendimento. “Ao chegarmos no local, contatamos que é uma menina e que respirava com dificuldades. Ela parecia estar em estado grave e a trouxemos para a maternidade do Alvorada. Há uma viatura no local em busca de quem possa ter abandonado a criança”, declarou o policial Mycon.

O caso será investigado como abandono de incapaz.