Homem é morto a facadas após discussão em bar, em Manaus

O crime ocorreu após uma discussão em um bar | Foto: Divulgação

Manaus - Alessandro Paixão Pinto, de 38 anos, conhecido como "Paixão" foi morto com duas facadas nas costas na tarde desta terça-feira (26), por volta das 14h, na rua Marcos Barros, da comunidade Novo Reino, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.



Conforme testemunhas, o homem havia se desentendido na noite de segunda-feira (26) com um homem conhecido apenas como "Junior Loló" e o suspeito resolveu se vingar desferindo os golpes de faca contra as costas Alessandro na tarde de hoje (26) que acabou morrendo no local do crime.

Amigos e familiares da vítima estiveram no local do crime completamente inconsolados com a forma que o homem foi assassinado. "O 'Paixão' não mexia com ninguém, ajudava as pessoas próximas e era um homem trabalhador. Todos aqui conhecem ele e sabem que trabalhava vigiando carros em um supermercado. Ele apenas gostava de consumir bebidas alcoólicas, mas era uma pessoa de bem. Se não cobrarmos Justiça, esse vai ser mais um caso esquecido. É injusto ele perder a vida desse jeito, o cara que fez isso não é boa pessoa, as pessoas sabem quem é, mas não falam, porque temem represálias", desabafou uma conhecida da vítima.

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e isolaram a área. A faca utilizada para tirar a vida de Alessandro foi apreendida no local do crime.

As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e Instituto Médico Legal (IML) também foram até o local da ocorrência.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).