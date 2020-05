Mãe que abandonou recém-nascida em telhado de casa no Alvorada é presa

O caso foi registrado na Depca | Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus - Adriana Lima da Cunha, de 23 anos foi presa nesta terça-feira (26), como principal suspeita de ter abandonado, durante a madrugada a filha recém-nascida no telhado da casa da vizinha , localizada no bairro Alvorada (Zona Centro-oeste de Manaus). A vítima foi encontrada após denúncia feita por moradores do local. Conforme a Polícia Civil, Adriana tentou fazer um aborto, mas não conseguiu e ao dar luz a menina, decidiu abandoná-la.



Os policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram o resgate da recém-nascida após denúncias de moradores da área e a criança ainda foi encontrada com o cordão umbilical e desidratada. Ela aparentava ter pelo menos quatro horas de vida.O fato causou revolta entre os vizinhos.

Equipes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) saíram em buscas do responsável pelo abandono da vítima e conseguiram prender a própria mãe. Mais detalhes da ação policial serão repassados em coletiva de imprensa que será realizada pela Polícia Civil.