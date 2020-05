Colombiano é preso com 136 quilos de maconha escondidos em rio do AM

O colombiano foi apresentado na delegacia de Barcelos | Foto: Divulgação

Barcelos - O colombiano Jhon Fredy Garvia Munoz, de 20 anos, foi preso na madrugada de segunda-feira (25), suspeito de transportar aproximadamente 136 quilos de maconha do tipo skunk. A prisão ocorreu durante operação policial conjunta da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) deflagrada no rio Cuiuni, no interior do Amazonas.

Conforme a PC-AM a operação iniciou no último sábado (23), com a detenção de Jhon pela suspeita de tráfico de drogas, em Barcelos (município distante 399 quilômetros em linha reta de Manaus. Ao ser levado para o prédio da 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), ele informou que havia escondido entorpecentes no rio Cuiuni, há aproximadamente 15 horas da sede do município.

Devido a dificuldade de acesso do lugar, a PC de Barcelos pediu apoio de policiais civis da capital para fazer uma incursão no local, que costuma ter emboscadas armadas por criminosos. Durante a noite de segunda-feira (25), por volta das 22h, os 136 kg de maconha do tipo skunk foram apreendidos e o colombiano recebeu voz de prisão em flagrante.

As equipes policiais retornaram na manhã desta terça-feira (26), por volta das 10h, e o colombiano foi conduzido para uma cela da carceragem da 75ª DIP., onde deve ficar à disposição da Justiça. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas.

Já o material entorpecente será enviado à capital onde deve passar por perícia.