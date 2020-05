Vídeos: veja momento que 'Pinguim' é executado no Alvorada

O assassino fugiu com apoio de um comparsa em uma moto | Foto: Reprodução

Manaus - A execução de Daniel dos Anjos de Oliveira, conhecido como "Pinguim", de 34 anos, ocorrida no fim da manhã desta terça-feira (26), na rua Sete do bairro Alvorada 2, na Zona Centro-Oeste, foi flagrada por câmeras de segurança das proximidades do local. Pela filmagem, o homem estava distraído quando foi surpreendendo por um "pistoleiro".

O vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra Daniel na frente da banca de frutas em que era proprietário. Ele falava com alguém no telefone celular e caminhava de um lado para o outro, sem imaginar o que iria acontecer em seguida.

Em determinado momento, Daniel entra para o interior do local e, ao voltar para o lado externo, ele é surpreendido por um homem - que vestia uma camisa preta, bermuda jeans e carregava um capacete de motociclista nas mãos. O assassino já parte para cima dele com uma arma de fogo.

"Pinguim" ainda tenta travar luta corporal com o homem, mas acaba sendo atingido e cai no chão ensanguentado. É possível ver no vídeo que, no momento da execução, um pai com uma criança está entrando no local e fica sem reação.

Logo em seguida, o criminoso foge correndo em direção a uma moto, onde outro homem com camisa de mototaxista o aguardava. Ele também aparece no vídeo segundos antes da execução.

Testemunhas relataram à polícia que o crime pode ser um acerto de contas pelo tráfico de drogas, pois segundo eles, a banca de frutas servia apenas de 'fachada' para a comercialização de entorpecentes.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e as imagens ajudarão a polícia a identificar e prender o autor.

Acompanhe o flagra das câmeras, no vídeo a seguir:

Outro ângulo com a fuga dos suspeitos:

