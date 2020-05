Após roubar celular, suspeito é perseguido e agredido no Nova Cidade

Suspeito apresentado no 6º DIP | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Mais uma tentativa de assalto por pouco não poderia termina em linchamento na capital amazonense. Um homem, que não teve o nome revelado pela polícia, acompanhado de um comparsa ainda não identificado, roubou o aparelho celular de uma mulher de 27 anos na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Ele foi pego por pedestres e apanhou muito. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (26), por volta das 20h.

Conforme a vítima, ela havia acabado de sair de um supermercado - onde pagou a parcela do aparelho celular. Ela chegou a pedir um carro por aplicativo de mobilidade urbana. No momento em que estava ligando para o motorista, ela foi surpreendida pela dupla - que estava armada com uma faca. Um dos bandidos pediu que ela entregasse o celular. Logo em seguida, eles fugiram correndo.

Mesmo nervosa, a mulher entregou o eletrônico e, em seguida, começou a gritar pedindo por socorro. Pedestres que estavam passando pelo lugar decidiram perseguir a dupla e conseguiram alcançar um dos suspeitos. O aparelho foi recuperado com ele.

O homem foi agredido fisicamente e salvo por policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O suspeito foi conduzido a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico. Após receber alta, ele foi conduzido ao prédio do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.