Homem é preso com drogas e armas após fugir da polícia em Borba, no AM

Material apreendido com o suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - Na noite da última terça-feira (27), um homem foi preso por volta das 22h, com drogas e armas, após tentar fugir de uma ação da Polícia Militar no município de Borba, no interior do Amazonas.

O acusado é Erivaldo de Almeida Moreira Junior, de 24 anos, que durante patrulhamento dos policiais militares do município, para realizar a operação de toque de recolher, tentou fugir ao perceber a presença da viatura.

Os policiais, ao realizar buscas, conseguiram localizar o suspeito, que acabou confessando o local em que guardava drogas.

Após a abordagem, os policiais iniciaram uma revista na residência e encontraram 12 gramas de cocaína, uma arma de fabricação caseira calibre 36, uma balança de precisão, dois telefones celulares, um relógio prata, um cordão dourado, material para embalo de entorpecentes, máquina para corte de cabelo, R$175,00 em espécie.

Além da material, três menores foram apreendidos na residência e foram encaminhados para procedimentos no Conselho Tutelar do município.

Erivaldo de Almeida e as drogas foram encaminhados para o 74° Distrito Integrado de Polícia (DIP), ponde foi indiciado por tráfico de drogas e deve ficar à disposição.