Trio é preso abastecendo 'bocas de fumo' na Zona Norte de Manaus

Os suspeitos foram levados para o 6º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Após uma denúncia anônima, três homens foram presos no momento que estavam abastecendo bocas de fumo no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.A prisão aconteceu na noite de terça-feira (26).

A ocorrência foi atendida por policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Segundo o cabo Leews, a equipe recebeu as informações sobre o trio via disk denúncia.

"Recebemos uma denúncia de que elementos estavam abastecendo bocas de fumo no Nova Cidade, e estavam em dois veículos. Fizemos uma patrulha no local e aguardamos um desses veículos. Ao chegar na rua 67, fizemos a abordagem em um dos carros, que condizia com a descrição informada na denúncia. Com eles, encontramos entorpecentes", disse o cabo Leews.

A polícia aprendeu com o trio pinos com drogas e R$600. Segundo o policial, os suspeitos alegaram que o dinheiro era referente ao auxílio emergencial, mas a informação será apurada.

A droga e os suspeitos foram apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar depoimento e passar por procedimentos legais.