Oito pessoas são presas por tráfico e porte de armas no interior do AM

As operações foram realizadas em quatro municípios do Estado | Foto: Reprodução

Amazonas - Em municípios do interior do Estado, policiais militares prenderam oito pessoas e apreenderam um adolescente entre a manhã de terça-feira (26) e a madrugada de hoje (27). As prisões ocorreram nos municípios de Tabatinga, Borba, Lábrea e Barcelos, por crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Os policiais militares também conseguiram apreender durante as ações uma arma de fogo, 78 porções de entorpecentes e R$ 568 em espécie.

Após denúncia sobre venda de entorpecentes em uma casa no município de Barcelos (a 399 quilômetros da capital), a Polícia Militar prendeu três homens e uma mulher pelo crime de tráfico de drogas. Com eles, 54 porções de cocaína, cinco aparelhos celulares e R$ 346 e espécie foram apreendidos.

No município de Borba (a 151 quilômetros da capital), policiais militares detiveram um homem de 24 anos em atitude suspeita, portando uma arma de fabricação caseira calibre 36, uma porção de cocaína, uma balança de precisão e R$ 175 em espécie.

Três homens foram presos no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros da capital) após tentarem fugir da equipe policial. Com o trio, 20 trouxinhas de cocaína e R$ 47 em espécie foram apreendidos.

*Com informações da assessoria