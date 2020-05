Operação em Manaus prende trio com drogas e dinheiro

Manaus - Três homens, que não tiveram os nomes revelados pela polícia, foram presos na manhã desta quarta-feira (27), durante uma operação integrada das Polícias Civil e Militar deflagrada na Zona Leste de Manaus. Foram apreendidas porções de drogas, balança de precisão e mais de R$ 1 mil provenientes da comercialização de drogas.

Conforme o delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a ação policial foi deflagrada após várias denúncias anônimas de que pessoas estariam comercializando drogas a luz do dia em uma área de rip-rap nas proximidades da avenida Autaz Mirim, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus.

"Após as denúncias, decidimos unir o efetivo de várias equipes policiais como da 3° Seccional Leste, Comando de Policiamento de Área (CPA), 9° DIP e 9° Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ao chegarmos no lugar indicado, mesmo com nosso efetivo de pelo menos 20 policiais, nos deparamos com pelo menos 60 pessoas vendendo drogas. Foi uma correria e eles fugiram deixando tudo para trás", explicou.

O delegado informou que foram apreendidos drogas, materiais para embalo, balança de precisão e dinheiro. Três pessoas foram presas e conduzidas ao prédio da unidade policial.

"Aquela região já é conhecida por intenso tráfico de drogas. Vamos continuar incomodando traficantes caso o comércio ilicito continue acontecendo. Nossa operação foi exitosa, pois conseguimos apreender material e pessoas envolvidas no tráfico", concluiu.

Procedimentos

Os suspeitos e o material apreendido foram apresentados no prédio do 30° DIP, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

