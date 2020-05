Homem que executou jovem por dívida do tráfico é preso na Zona Norte

A prisão foi efetuada por policiais civis do 6° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Maike da Silva Andrade, 23, foi preso na manhã desta quarta-feira (27), por volta das 9h, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado, ocorrido no dia 13 de outubro de 2015, que teve como vítima Gabriel Souza de Oliveira, que tinha 18 anos. A prisão foi realizada por policiais civis do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na rua Cisjordânia, bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital.

Segundo o delegado Walter Cabral, titular da 2ª Seccional Norte, na ocasião do crime, Maike e Welinton da Silva Lima, que já se encontra preso, avistaram a vítima na praça do bairro e efetuaram três disparos de arma de fogo. A motivação do crime era uma dívida que a vítima possuía por ser usuária de drogas.



“Tanto a vítima quanto o próprio autor dos disparos, no caso Mike, tinham 18 anos na época. No ato da prisão, ele não resistiu. Ele cumprirá pena em regime fechado por 12 anos”, explicou Cabral.

Procedimentos

Maike foi encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará pelos procedimentos cabíveis e permanecerá custodiado à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria