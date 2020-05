Vídeos: Bandidos assaltam loja de açaí com submetralhadora, em Manaus

As vítimas foram rendidas pelos criminosos que estavam armados | Foto: Divulgação

Manaus - A ousadia de assaltantes está tão grande que criminosos estão utilizando caixa de isopor para guardar as armas de fogo utilizadas para ameaçar as vítimas e efetuar os assaltos. Dois criminosos, ainda não identificados pela polícia, assaltaram na noite da última segunda-feira (25), uma loja de açaí frozen localizada na rua Marcos Cavalcante, bairro Alfredo Nascimento (Zona Norte de Manaus). Armados, eles ameaçaram os funcionários e levaram a renda do estabelecimento comercial.

Um vídeo que repercutiu nas redes sociais flagrou toda a ação dos suspeitos. A dupla entra no estabelecimento comercial, sendo que um deles, o que está de boné vermelho e preto e camisa cinza, vai direto nos atendentes. O outro suspeito, de camisa e calça na cor marrom, entra com uma caixa de isopor, coloca em uma mesa e tira a arma de fogo de dentro. Ele aponta para os funcionários da loja de açaí.

Assustado, um dos funcionários já entrega o aparelho celular para um dos suspeitos e o outro já levanta a camisa para mostrar que não está escondendo nada. Sob a mira de uma arma, as vítimas recebem ordem para passar todo o dinheiro do caixa e eles começam a recolher os valores.

Outro vídeo flagrou o momento em que a dupla deixa o estabelecimento comercial. O suspeito de camisa e calça marrom esconde a arma de fogo dentro da caixa de isopor antes de deixar o estabelecimento comercial. O caso está sendo investigado pelo 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Veja os vídeos que registraram a ação dos suspeitos:

Câmeras de segurança flagraram os suspeitos anunciando o assalto | Autor: Divulgação