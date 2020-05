Homem registra BO para ter direito a metade dos R$600 do auxílio da ex

O homem disse que a mulher se recusou a dividir o valor do auxílio | Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

Um morador do município de Goioerê, no Paraná, registrou um boletim de ocorrência contra a ex-mulher depois que ela se recusou a dividir os R$ 600 do auxílio emergencial com ele.

O homem alegou que, enquanto estavam em uma união estável, a esposa era beneficiária do Bolsa Família e o valor recebido por ela era divido entre os dois, mas que agora, o auxílio emergencial foi autorizado para a ex-companheira e ele ficou sem receber.

Ao comparecer na delegacia da região, o homem informou que um órgão oficial o teria dito que ele tem direito a metade dos R$ 600 entregues à ex dele.