Vídeo: quadrilha rouba posto de atendimento bancário na Cidade Nova

Momento da fuga dos suspeitos | Foto: Divulgação

Manaus - Integrantes de uma quadrilha agiram de forma ousada na tarde desta quarta-feira (27) e roubaram um posto de atendimento bancário na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O local funciona como um terminal de uma agência bancária e atende diversos serviços, como pagamentos de boletos e saques de pequenos valores.

Conforme uma fonte policial, os suspeitos estavam divididos em uma motocicleta e um carro, de características não divulgadas. Três suspeitos invadiram o local e roubaram a renda de um dos caixas. O valor não foi divulgado.

"Um dos suspeitos chegou a efetuar um tiro dentro da agência. Isso gerou um desespero para os outros assaltantes, que fugiram e deixaram um comparsa para trás", explicou o policial.

Ainda conforme a fonte, pelo menos, há uma semana essa quadrilha estaria sondando a área, para saber os horários de grande movimentação e fechamento da agência.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento que o assaltante consegue ser resgatado pelos companheiros de crime.

"O suspeito que atirou usava uma camisa rosa. Ele ainda ficou percorrendo as redondezas da agência, ninguém reagiu porque ele estava com a arma em punho e intimidava as pessoas. Momentos depois, os comparsas dele conseguem resgatá-los. O bandido pula na garupa da moto, onde já tinha outros dois suspeitos", explicou a fonte.

Equipes da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fazem buscas pela quadrilha. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido capturado. Câmeras de segurança da agência e da localidade devem ajudar nas investigações.