"Ela está arrependida", diz advogado da mãe que abandonou bebê

Criança foi resgatada do telhado pela polícia | Foto: Divulgação





Manaus - Na manhã desta quarta-feira (27), o advogado Wagner Amâncio, responsável pelo caso de Adriana da Lima (23), acusada de abandonar a própria filha no telhado da tia, falou sobre o estado de saúde e emocional dela. A mulher estaria arrependida do crime e quer ficar com a criança.

Segundo Wagner, Adriana não tentou abortar o bebê, e, ela teve um parto espontâneo prematuro.

"Ela estava num estado puerperal, tecnicamente falando, de desequilíbrio momentâneo. Um tipo de insanidade temporária. Ela se sentiu abandonada, pois estava desempregada. Não justifica, mas, é atenuante, pois é um estado de insanidade", disse Amâncio sobre o motivo do abandono.

Adriana foi presa por tentativa de homicídio, e a sua defesa vai entrar com um pedido de relaxamento da prisão em flagrante ou, um pedido de concessão de liberdade provisória.

Segundo Wagner, Adriana não estava em si quando tomou a decisão de abandonar a filha, de sete meses, no telhado da tia, e espera ter contato com ela.

"Ela está muito arrependida e deseja o quanto antes ter um convívio com a filha. Ela perdeu o direito sobre o bebê, mas futuramente ela pode recorrer para garantir a guarda da criança. Ela poderá ter contato com ela", disse o advogado.

Depressão pós-parto e estado puerperal

A nossa equipe procurou a psicóloga Alcelia Ramiro para entender melhor o que a grávida passou e está passando após dar à luz à menina.

"A depressão pós-parto vem sendo um problema de saúde pública, devido o seu impacto no desenvolvimento infantil. Ela acontece quatro semanas após o parto, tendo frequentemente o seu início, durante a gestação"

Segundo o advogado de Adriana, ela estava morando de favor, não tinha emprego e tinha sido abandonada pelo namorado. Fato que teria gerado uma sentimento de insuficiência em relação à criança.

Segundo a psicóloga, a depressão pós-parto pode trazer "sintomas de um humor depressivo, falta de apetite, perda de interesse nas atividades que antes ela tinha. Podem incluir uma acentuada labilidade de humor, e sentimentos de ambivalência da mãe em relação à criança", disse Alcelia.

Já o estado puerperal consiste em um estado psíquico, segundo a psicóloga.

"Ele é oriundo do código penal. É um fenômeno que ocorre durante ou após o parto e acarreta alterações físicas e psíquicas muito fortes na mãe, levando que ela cometa atos que não tem consciência", disse.

A legislação é responsável por penalizar a mãe que cometer tais atos, que segundo a doutora, em sua pior forma, essas alterações psíquicas podem levar a mãe a tirar a vida do próprio bebê.

Segundo o advogado de Adriana, ela foi atendida por um psicólogo, e estava totalmente fora de si, falando coisas que não condiziam com a normalidade.

A bebê se encontra internada recebendo os devidos cuidados para ser desenvolvida. O Conselho Tutelar acompanha o caso.