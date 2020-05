Vídeos: Em Manaus, dupla 'toca o terror' com submetralhadora

Os suspeitos estão sendo investigados pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - Dois criminosos armados com uma submetralhadora estão 'tocando o terror' em comerciantes da capital realizando assaltos com uma submetralhadora. Os suspeitos foram filmados em duas ações criminosas realizadas neste mês em estabelecimentos comerciais localizados em zonas distintas de Manaus. Há informações de um terceiro roubo que não foi filmado. A dupla é investigada por roubos em 'série' e intimida as vítimas que assustadas com a arma de fogo entregam tudo o que possuem.

A primeira ação ocorreu no dia 16 de maio, quando a dupla roubou um mercadinho localizado na rua Amazonas do bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus. No vídeo filmado por câmeras de segurança do local, uma cliente está pagando as compras e ao sair dá de cara com os criminosos que chegam com a submetralhadora e anunciam o assalto.

Logo em seguida, um dos suspeitos aponta a arma para o rosto de um funcionário e começa a recolher dinheiro. O comparsa fica andando pelo estabelecimento, recolhendo tudo o que vê pela frente. Em seguida a dupla vai embora com a renda do lugar.

Veja o momento em que os suspeitos assaltaram o mercadinho:

O crime aconteceu no dia 16 de maio | Autor: Divulgação

A segunda ação da dupla de assaltantes foi na noite da última segunda-feira (25), uma loja de açaí frozen localizada na rua Marcos Cavalcante, bairro Alfredo Nascimento (Zona Norte de Manaus). Armados, eles novamente ameaçaram os funcionários e levaram a renda do lugar.

Desta vez, o diferencial foi que eles esconderam a submetralhadora em uma caixa de isopor. Sob a mira da arma de fogo, funcionários se viram obrigados a entregar tudo que tinham por perto. Ao deixarem o local, um dos suspeitos guarda a arma de fogo na caixa e a dupla foge levando os produtos do roubo.

Veja o assalto na loja de açaí frozen:

Os criminosos esconderam a arma de fogo em uma caixa de isopor | Autor: Divulgação

Quem tiver qualquer informação sobre a identificação e o paradeiro dos suspeitos, pode denunciar de forma anônima para o número 181 da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM). Os criminosos estão sendo investigados pela Polícia Civil.