Ônibus da linha 305 é alvo de criminosos com facas na BR-174

O caso será investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - Passageiros e funcionários de um ônibus da linha 305 do transporte coletivo urbano passaram por momentos de terror na noite desta quarta-feira (27) durante um assalto na rodovia federal BR-174. Dois criminosos utilizando máscaras de proteção entraram com facas no veículo, renderam motorista e cobrador e anunciaram o assalto. Na ação foram subtraídos a renda do coletivo e pertences dos passageiros.

Conforme o cobrador que preferiu não se identificar temendo represálias, os criminosos foram rápidos e já o renderam pedindo para que ele entregasse toda a renda e 'ficasse de boa'. Logo em seguida, um deles rendeu o motorista com uma faca, enquanto o outro recolhia todos os pertences dos passageiros.

"Eles falaram para eu seguir viagem e parar apenas onde eles ordenassem. Caso o contrário, ameaçaram voltar para me matar. Já perdi as contas de quantas vezes fui assaltado. Eles desceram no quilômetro 21 da BR-174 e fugiram", explicou o motorista que também não quis se identificar.

O caso será investigado pela Polícia Civil.