Em Manaus, PM aborda envolvidos em foguetório para traficante morto

No bairro São José, na Zona Leste, nas proximidades do Campo Valdir Moraes, dois jovens foram abordados

Manaus - Nesta quarta-feira (27), os criminosos resolveram inovar e, decidiram homenagear um dos líderes de uma facção criminosa, morto na semana passada, por meio de um foguetorio.

De acordo com fontes, o homenageado seria Enilton Coelho, o "Roleta" , morto na semana passada, em uma ação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), em Sergipe.

Todas as Zonas da capital registraram a queima de fogos entre 19h e 20h30. No entanto, alguns envolvidos tiveram que dar satisfações a policiais militares, devido a inquietação.

No bairro São José, Zona Leste, nas proximidades do Campo Valdir Moraes, dois jovens, não identificados, foram abordados ao serem vistos pela equipe da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) transportando pacotes de fogos de artifícios.

Questionados sobre os produtos e foguetório que estava sendo realizado, um dos suspeitos confessou que se tratava de um "tributo" ao traficante morte no confronto com a polícia.

9ª Cicom em ação

A reportagem entrou em contato com a 9ª Cicom e o supervisor de área informou que os suspeitos foram liberados, pois nada de ilícito foi encontrado com eles. "Eles disseram que eram usuários de drogas e estavam apenas com rojões usados. Depois da abordagem, dispersamos outras pessoas daquela área ", explicou o policial.

'Homenageado'



"Roleta" era um criminoso de alta periculosidade e estava escondido desde 2018, quando fugiu do sistema prisional. Ele era o n° 1 de uma das organizações criminosas no Estado , responsável por organizar os ataques às facções rivais, bem como arquitetar fugas dos presídios do Estado.

No dia 21 de maio a equipe do DRCO realizou uma operação que resultou na morte de "Roleta" e na prisão de cinco pessoas do alto escalão da facção que eram subordinadas ao traficante.