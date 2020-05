Homem que exibia arma e debochava da PM na internet é preso em Manaus

o homem foi abordado quando caminhava em frente à delegacia | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, de 27 anos, morador da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Manaus, usou o perfil dele em uma rede social para postar foto armado e debochar da polícia. Apesar da apologia ao crime, o suspeito acabou detido ao ser pego transportando drogas.

Conhecido pela equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi abordado quando caminhava em frente a base da corporação, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. Ao ser revistado, foi encontrado na cintura porções de entorpecentes.

"Há aproximadamente três semanas recebi a foto desse sujeito ostentando o armamento no Facebook e ainda tirando onda com a polícia. Fiz o reconhecimento dele em frente à delegacia e, ao abordá-lo, não achamos a pistola, que é de uso restrito, mas encontramos drogas com ele", explicou o sargento Salazar, da 6ª Cicom.

O suspeito ainda chegou a levar a equipe policial até uma residência na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas não foi encontrada a arma. "Ele alegou que a arma é de uma amigo da família e que tem documentação, mas esse tipo de armamento, pistola ponto 100, é de uso restrito das polícias civil, militar e federal e a pessoa no qual ele relata ser o dono da arma não é policial", pontou Salazar.

Post feito na rede social insultado a polícia | Foto: Divulgação

No post, além de aparecer segurando a pistola, o suspeito ainda insulta a polícia com palavrão. "Facebook é meu e eu posto o que eu quiser", diz trecho da publicação.

O sargento ainda ressaltou que mesmo se arma estiver legalizada o suspeito não pode ficar exibindo na internet, pois o ato se configura crime. "A exposição do armamento se caracteriza apologia ao crime. Onde eu pegar esse suspeito com essa arma, ele será preso", concluiu o PM.

O suspeito foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência (TCO).