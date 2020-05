Homem é morto e corpo é desovado em subestação de energia em Manaus

Alguns tiros atingiram o pescoço do homem | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado dentro de uma subestação de energia, no ramal do Brasileirinho, Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus, na manhã desta quinta-feira (28), por volta das 8h.

Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, foram acionados pelos funcionários da subestação, que encontraram o corpo.

De acordo com os peritos, do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM), o homem foi assassinado com sete tiros.

O homem aparenta ter entre 25 a 30 anos e estava trajando calça jeans e uma camisa vermelha com listra branca na frente. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo.

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Yasmin Feitosa

Moradores da localidade relataram à polícia que ouviram o barulho dos disparos, mas não viram a movimentação dos suspeitos. Pelas características, o crime trata-se de uma execução, possivelmente, motivada pelo tráfico de drogas e pela briga entre facções rivais, que disputam o domínio de bocas de fumo na capital amazonense.

O assassinato será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).