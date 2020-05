Suspeito de guardar drogas e armas para traficante é preso em Manaus

Material apreendido com o suspeito | Foto: divulgação

Manaus - Um homem de 28 anos foi preso na noite de quarta-feira (27), por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital.

Com o suspeito, a polícia encontrou um revólver calibre 38, marca Taurus,, uma arma de fabricação caseira, calibre 12, duas munições calibre 38, duas munições calibre 12, cinco porções grandes, totalizando aproximadamente 1 quilo de supostamente cocaína, e a quantia de R$ 380,00 em espécie.

Segundo os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), a equipe recebeu a denúncia pelo aplicativo de mensagens Whatsapp, por volta das 22h30, informando que em uma borracharia, localizada na avenida Tenente Roxana Bonessi, o suspeito estaria guardando drogas e armas para um traficante da área.

No local, os policiais encontraram o homem com as mesmas características repassadas na denúncia. Ele foi abordado e, durante revista pessoal e buscas no local, foram encontrados os materiais apreendidos.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais.