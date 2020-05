Polícia prende suspeito de assassinar rival em Manaus

Almiro Andrade foi executado dentro de sua casa na comunidade Grande Vitória, Zona Leste de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Thailson Marques Siqueira, de 20 anos, foi preso, na manhã desta quinta-feira (28), em uma casa no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão ocorreu no dia 15 deste mês, na casa onde a vítima morava, situada na rua Domingo Enéias da Frota, antiga rua Barreto, comunidade Grande Vitória no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste da cidade. A execução foi presenciada pelos familiares de Almiro.

Conforme a polícia, no dia do crime, Almiro foi visto por testemunhas tentando fugir de dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta de características não divulgadas.

A dupla perseguiu a vítima em via pública, mas ele tentou se esconder e entrou na casa onde morava. Os suspeitos invadiram o local e executaram Almiro com sete tiros na frente da mãe e de outros familiares.

"As investigações começaram no próprio dia do crime e nós descobrimos que o Thailson já havia ameaçado Almiro dias antes, por conta de uma desconfiança de que a vítima teria o denunciado à polícia por um crime. O Thailson é conhecido na área por cometer crimes de roubo, então o crime pode ter sido motivado por vingança. As investigações irão continuar, o crime foi executado por ele e um comparsa e o Thailson é apontado como quem estava pilotando a motocicleta. Vamos trabalhar para elucidar toda a dinâmica do crime e chegar ao segundo autor", destacou o delegado Charles Araújo, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

Além da prisão por envolvimento no homicídio, os policiais da DEHS, cumpriram, ainda, mandado de busca e apreensão em nome de Thailson por roubo cometido quando ele ainda era adolescente.

Procedimentos

Após os procedimentos na especializada, Thailson deve ser encaminhado a uma unidade prisional da capital, onde irá ficar à disposição da Justiça.