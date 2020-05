Jovem é preso suspeito de ameaçar e agredir ex-namorada com pedradas

Manaus - Lael Cavalcante da Silva, de 19 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (28), em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria cometidos contra a ex-namorada dele, uma jovem de 18 anos. As agressões ocorreram no mês de outubro do ano passado e a vítima chegou a ser agredida com pedradas. O local da prisão não foi divulgado.

Conforme a delegada Acácia Pacheco, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), o crime ocorreu no dia 20 de outubro de 2019, quando Lael chegou em uma festa e viu a namorada acompanhada de um amigo. Revoltado, ele puxou o braço da jovem e a levou para outro local onde ela foi agredida fisicamente com socos e chutes.

Na delegacia, a vítima contou que ficou desacordada, mas ao recuperar os sentidos foi em busca de Lael para saber o motivo das agressões e ele a conduziu para um beco onde voltou a agredi-la utilizando inclusive uma pedra e com palavras de baixo calão. Em seguida, ele também ameaçou matar a vítima mostrando a foto de uma arma de fogo.

"A família dele diz que ele é um bom rapaz e que já está vivendo junto com outra mulher, mas isso não muda o que ele fez no passado. Ele nega ter ameaçado a ex-namorada, disse que foi uma brincadeira, mas na verdade teve a intenção de intimidá-la. Ela relatou que inclusive já tinha sido agredida por ele outras vezes, mas que nunca havia chegado a esse ponto. Uma vez agredida, a mulher tem que pensar se vale a pena continuar com aquela pessoa, pois essas ações geralmente voltam a se repetir. Fizemos buscas na casa dele, mas não encontramos nenhuma arma de fogo", explicou a delegada Acácia Pacheco.

Procedimentos

Lael foi conduzido ao prédio da DECCM, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele deve passar por audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.