Suspeito tenta fugir da polícia, mas acaba preso com arma na Glória

Manaus- Um homem de 24 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (29), no bairro Glória , na Zona Oeste de Manaus. Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre 38, com numeração suprimida e três munições calibre 38 intactas.

Segundo os policiais da Ronda Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), que atenderam a ocorrência, por volta das 3h15, durante patrulhamento pelo bairro avistaram um homem em atitude suspeita na rua Oswaldo Cruz.

O suspeito estava na entrada do beco Catraia e, ao ver a chegada da polícia, tentou fugir, mas foi capturado.

Durante abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram um revólver que estava na cintura do homem. O suspeito foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais.