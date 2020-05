Preso membro de grupo responsável por vários assaltos em Manaus

Thiago foi indiciado por roubo majorado | Foto: Divulgação

Manaus - Apontado como integrante de um grupo criminoso responsável por vários assaltos em estabelecimentos comerciais, Thiago Miranda da Silva, de 21 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (28), no bairro Aliança com Deus, na Zona Norte de Manaus.

Segundo o delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Thiago estava sendo procurado há aproximadamente três meses. "Conseguimos prender os outros responsáveis pelos roubos. Após investigações de um assalto, descobrimos uma série desses crimes e localizamos o veículo utilizado para fuga. Faltava somente localizar Thiago, e fizemos uma operação no bairro, onde ele era conhecido, e conseguimos prendê-lo enquanto andava tranquilamente pela localidade", disse Torquato Mozer.

Thiago realizava assaltos em estabelecimentos comerciais, como pizzarias e drogarias .Utilizando uma arma de fogo, segundo a polícia, ele amedrontava as vítimas e fugia com a ajuda de seu parceiro no crime, Adriano de Souza, conhecido como "Filé", que já se encontra preso.

Ainda conforme o delegado, Thiago utilizava uma tornozeleira eletrônica falsa para fugir da prisão. "Ele estava com uma tornozeleira eletrônica, ao qual sabíamos que era falsa, com o intuito de dizer que já havia pago pelo crime e, assim, conseguia caminhar tranquilamente pelas vias do Aliança com Deus", disse o delegado.

O mandando de prisão em nome de Thiago foi expedido no dia 3 de abril deste ano, pela juíza Lina Marie Cabral, da Central de Inquéritos.

Procedimentos

Thiago foi indiciado por roubo majorado. Após os procedimentos cabíveis no 30° DIP, ele será conduzido para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.