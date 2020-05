Jovem que buscou Lenita antes de ela ser morta está sendo procurado

João Matheus manteve uma conversa com a jovem pelo facebook antes de buscá-la em um carro | Foto: Divulgação

Manaus - A morte da adolescente Lenita da Silva e Silva, 14 anos, pode ganhar novos capítulos caso a Polícia Civil do Amazonas localize um jovem identificado apenas como “João Matheus”, apontado como a pessoa que teria buscado a adolescente na casa dela antes de ser encontrada morta na noite do último sábado (23) em um ramal no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus.



Conforme o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, João Matheus ainda não é suspeito pela morte da adolescente e apenas está sendo procurado para prestar esclarecimentos que pode ajudam na elucidação do caso.

”Tivemos acesso ao celular da Lenita e a última pessoa com quem ela teve contato por meio de mensagens no Facebook foi com esse rapaz. Tentamos localizar esse jovem mas ainda não conseguimos. Ele é peça fundamental nessa investigação e teria sido a pessoa que foi buscar Lenita para uma suposta festa em um veículo de cor vermelha. Após o crime, ele desativou o Facebook em que conversou com a vítima”, explicou o delegado.

O titular da DEHS, informou, ainda, que várias linhas de investigação estão sendo adotadas para desvendar o crime e que a polícia ainda não tem certeza do que motivou a morte de Lenita.

“Podemos concluir que antes mesmo de ser executada ela estava indo para um festa na companhia deste rapaz e assim que nós conseguirmos localizar João Matheus, vamos ter mais certeza do que aconteceu naquele dia. Nenhum dos familiares da adolescente e testemunhas que foram ouvidas o conhecem, por isso a nossa dificuldade de identificá-lo. Ele pode comparecer de forma espontânea para ser ouvido” concluiu Martins.

Quem tiver informações sobre a paradeiro de João Matheus podem ser repassada à equipe da DEHS pelos números (92) 3636-2874, 98118-9535 ou pelo 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).