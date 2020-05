Morador de rua é atacado e leva duas facadas na Zona Sul de Manaus

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto | Foto: Divulgação

Manaus - Um morador de rua, de 37 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta quinta-feira (28). A vítima foi atingida com duas facadas na rua Legião, bairro Matinha, Zona Sul de Manaus.

O caso ocorreu por volta das 4h00. O morador de rua foi atacado com um golpe no peito e outro em um dos braços. Não há informações sobre as circunstâncias e autores do crime.

Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência, mas não conseguiram localizar nenhum suspeito da tentativa de homicídio.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital, onde passou por procedimentos cirúrgicos. A atualização do estado de saúde dele não foi divulgada.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.