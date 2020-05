PM apreende 280 kg de maconha avaliada em mais de R$ 2 mi, no Amazonas

Policiais militares deram golpe milionário no tráfico de drogas | Foto: Divulgação

Coari - Um grupo criminoso teve um prejuízo milionário, nesta quinta-feira (28), após uma operação do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM) que apreendeu aproximadamente 280 quilos de maconha, em Coari (distante 363 quilômetros de Manaus). A droga estava avaliada em mais de R$ 2,5 milhões.

A ação policial aconteceu na comunidade Menino de Deus da Ilha do Ariá, Zona Rural do município. Moradores da localidade fizeram uma denúncia informando que dois suspeitos teriam escondido uma grande quantidade de entorpecentes em uma área de mata de igapó.

Equipe do 5º BPM durante as buscas | Foto: Divulgação

Os responsáveis pela maconha seriam dois homens identificados como Wugercirley Peres, conhecido como "Gambiarra" e outro identificado apenas pelo apelido de "Bodó". Os dois fazem parte de grupos que atuam como "Piratas de Rio", em Coari.

Ao obter conhecimento dos fatos, por volta das 17h desta quinta, equipes do 5º BPM, coordenadas pelo tenente coronel Pedro Moreira, fizeram intensas buscas na região alagada. Ao desconfiarem de uma canoa encostada na margem do rio e seguiram uma trilha que levou até o esconderijo da droga. O material estava armazenado em sacos de fibras e cobertos com uma lona preta.

Os suspeitos de serem donos da droga não foram encontrados na localidade. Ainda conforme o 5º BPM, "Gambiarra" é um grande conhecido da equipe policial e possuí dois mandados de prisão em aberto, por envolvimento ao trafico de drogas.

Droga apreendida | Foto: Divulgação

Origem da droga

Durante uma operação no rio Copeá, em Coari, na semana passada, a equipe do 5º BPM obteve informações que o bando de "Gambiarra" teria roubado uma grande quantidade de drogas e levado para a sede do município, com objetivo de fazer a repartição do entorpecente com seus "patrões" que financiam a pirataria de rio. A carga roubada seria a mesma que foi apreendida nesta quinta.

Todo material apreendido encaminhado à 10ª Delegacia de Polícia Civil em Coari, onde foram pesados e deverão ser incinerados nesta sexta-feira (29).

Veja vídeo da operação