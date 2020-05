PM fecha laboratório de drogas e prende 5 homens na Zona Sul de Manaus

Os policiais receberam a denúncia que havia um grupo atuando na comercialização de drogas em via pública | Foto: Divulgação

Manaus - Cinco homens, que não tiveram as identidades divulgadas, foram presos com materiais para fabricação e embalo de drogas, que estavam dentro de uma casa onde funcionava um laboratório de entorpecentes, no beco Salustiano, bairro Betânia, Zona Sul de Manaus. A ação foi realizada 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 20h30 desta quinta-feira (28).

Os policiais receberam a denúncia de que havia um grupo atuando na comercialização de drogas em via pública. Após patrulhamento na localidade, uma equipe da 7ª Cicom avistou os cinco suspeitos, que correram ao ver a viatura.

Em uma rápida perseguição, a equipe policial fez a abordagem dos suspeitos dentro de uma residência, onde tentaram se esconder. No local, foram encontrados várias porções de substâncias químicas, grandes porções de cocaína, uma prensa hidráulica, balanças e outras ferramentas utilizadas para o preparo da droga.

Todos os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, também na Zona Sul, onde devem ficar à disposição da Justiça.