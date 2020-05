Mais de R$ 2,5 milhões em maconha são apreendidos em Coari

Coari (AM)- Uma dupla de piratas, que atuam no rio Solimões próximo ao município de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus), perderam mais de R$ 2,5 Milhões em drogas, maconha do tipo "Skunk", durante a Operação “Hórus” - deflagrada na última quinta-feira (28), por policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Na ocasião, foram apreendidos 251 volumes, totalizando cerca de 280 quilos de maconha avaliada em aproximadamente R$ 2,5 milhões.

De acordo com o comandante da ação, tenente-coronel Pedro Moreira, do 5º BPM em Coari, a operação policial teve início após denúncias feitas por ribeirinhos informando que dois homens - conhecidos por “Gambiarra” e “Bodó” - teriam escondido diversos sacos, possivelmente com drogas, em uma mata de igapó nas proximidades da comunidade Menino de Deus, situada na Ilha do Ariá.

Os entorpecentes foram encontrados após intensas buscas na mata de igapó atrás da comunidade. Os policiais foram até o local e desconfiaram de uma canoa encostada na margem do rio e seguiram uma trilha que os levou até os sacos com drogas, que estavam cobertos com uma lona preta.

Ainda de acordo com o comandante do 5° BPM, durante a operação policial no rio Copeá, na semana passada, foram obtidas informações de que o bando de “Gambiarra” teria roubado uma grande quantidade de drogas e levado para a cidade de Coari, a fim de dividir o entorpecente com seus “patrões”, que financiam a pirataria de rio.

| Foto: Divulgação

Os suspeitos de serem donos da droga, segundo os moradores, são “piratas de rio”, mas não foram encontrados no local. Wugercirley Peres, apelidado de “Gambiarra”, é conhecido da polícia, possuindo dois mandados de prisão em aberto por envolvimento na pirataria de rio.

As drogas foram apreendidas e apresentadas na 10ª Delegacia de Polícia Civil em Coari, onde os volumes foram pesados e contados para, em seguida, serem incinerados.

Veja o vídeo da operação: