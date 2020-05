Homem é preso após furtar celular de passageira em ônibus de Manaus

Manaus - Na manhã desta sexta-feira (29), um homem foi preso por suspeita de furto um telefone celular de uma passageira, em um ônibus da linha 446 do transporte coletivo de Manaus. O caso aconteceu no terminal 5, na avenida Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

O suspeito foi identificado pela polícia como Raimundo Geraldo da S. A., de 34 anos, que, segundo informações repassadas pela polícia no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, furtou o telefone do bolso de uma mulher enquanto entrava no ônibus.

"Durante aquele "empurra-empurra", na hora de entrar no ônibus, ele aproveitou para puxar o celular do bolso dela. A vítima percebeu e informou ao motorista, que logo fechou as portas e acionou a polícia", disse o policial.

Um passageiro ligou para o telefone da moça para tentar encontrar o aparelho, que começou a tocar. O som vinha de dentro do bolso de Raimundo, logo ele foi obrigado a devolver o aparelho e o motorista acionou a polícia.

Os policiais, que estavam próximo do terminal, atenderam a ocorrência e encaminharam o homem ao 6 DIP, depois que foi contido pelos passageiros.

A vítima já registrou Boletim de Ocorrência (BO), e Raimundo está detido aguardando os procedimentos cabíveis.