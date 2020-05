Família denuncia PMs à corregedoria por invasão em casa e agressão

Manaus – Esta semana, uma mulher procurou o Em Tempo para informar que denunciou à Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas policiais militares. Segundo ela, houve excesso de uso de força e negligência em uma abordagem policial feita durante um aniversário em sua residência, situada na rua Américo Vespúcci, bairro Flores, Zona Centro-sul de Manaus.

A denunciante é Marcela Golçalves, de 40 anos, e a denúncia é contra os policiais do Comendo de Policiamento Ostensivo (CPO) da Zona Centro-Sul. Conforme a mulher, a festa de aniversário de quatro décadas foi a pior possível e ela nunca poderia imaginar passar por tal situação ao comemorar mais uma primavera.

Ela diz que, por volta das 20h da última segunda-feira (25), os policiais chegaram na residência, perguntando pelo proprietário da casa. "O meu cunhado disse que eles precisavam de um mandado para entrar em nossa casa, foi quando o policial gritou: "como é que é?". “Eles invadiram e derrubaram a grade da nossa casa", conta a mulher.

Marcela alega que na festa havia pelo menos dez pessoas, sendo o marido, Francisco Mota; a irmã, Albiane Gonçalves; o enteado, Frank Moraes; o cunhado e quatro filhos e um casal de amigos.

A aniversariante alegra que, após os policiais invadirem a casa, começaram a desferir golpes contra todos os familiares. "Eles começaram a bater no meu cunhado. Minha irmã foi tentar defender, e meu filho acabou sendo golpeado. Para tentar me defender e meus filhos, começamos a jogar garrafas neles, eu sei que estamos errados, mas eles não perguntaram e começaram a bater na minha família", alegou a mulher.

Ela também diz que os policiais quebraram a residência, entraram em um cômodo e agrediram o marido. "Um deles apontou arma para mim e não me deixou entrar. Meu marido foi algemado e espirraram spray de pimenta nele, para depois o encaminharem à viatura", afirmou Marcela.

A denunciante contou, na última terça-feira (26), que procurou a corregedoria e iniciou os procedimentos legais, após ser instruída por outros policiais. Ela também solicitou uma perícia na residência e realizou, juntamente com os outros familiares, exames de corpo de delito na sede do Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Corregedoria

A corregedoria enviou uma nota à reportagem se pronunciando sobre o caso. Na ocasião, o órgão informou que tudo será devidamente apurado.

"A Corregedoria está apurando os fatos, com abertura de uma sindicância para verificar a denúncia, colheita de provas, além de ouvir os policiais denunciados, dentro do que prevê a legislação e com respeito ao direito de defesa e ao devido processo legal".

As identidades dos PMs envolvidos na denúncia não foram divulgadas.