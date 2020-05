Homem coloca fogo em colchão enquanto esposa dormia, em Manacapuru

A mulher sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau | Foto: reprodução

Manaus – Moradores do bairro São José, no município de Manacapuru, acordaram durante a madrugada desta sexta-feira (29) com gritos de pedido de socorro. Uma mulher foi queimada pelo companheiro enquanto dormia.

O suspeito, identificado apenas como Tiago, estaria bebendo com a companheira. Durante a bebedeira, o casal teria discutido com ela. Ele a esperou dormir e ateou fogo no colchão onde a mulher estava dormindo.

A vítima, mesmo com queimaduras graves, conseguiu abrir a porta e sair para pedir ajuda. Os vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O suspeito também ficou ferido e ambos foram encaminhados pela equipe ao hospital do município, Lázaro Reis.

Entretanto, assim que chegou na unidade, Tiago fugiu do atendimento. A mulher permanece internada.

Segundo a Polícia Civil, a Delegada da DEP de Manacapuru Roberta Merly atendeu a ocorrência. O boletim de ocorrência foi registrado e o caso já esta em investigação.

Um crime bárbaro

Mulheres queimadas por companheiros são crimes brutais que não saem do esquecimento tanto de quem presencia quanto de quem sofreu o ataque. Em muitos casos, a mulher não sobrevive e acabam entrando para a estatística cruel de feminicídios.

Um caso parecido

Em Parintins, distante 369 quilômetros de Manaus, a dona de casa Dalva Célia Silva da Silva, de 39 anos, teve 90% do corpo queimado pelo ex-marido , Claudenor da Silva de Souza, de 33 anos, após uma discussão. O fato aconteceu na rua Bacaba, no loteamento Tonzinho Saunier, Zona Sul.

A mulher morreu após um mês internada em Manaus | Foto: reprodução

Ela ficou internada durante um mês em Manaus na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de agosto, na Zona Centro-Sul. Uma semana antes do crime acontecer, Dalva compareceu à delegacia da Mulher e registrou um Boletim de Ocorrência (BO) contra o companheiro.

Depois de queimar a esposa, Claudenor fugiu para Barreirinha e em seguida retornou para Zona Rural de Parintins, onde foi preso por investigadores da Polícia Civil.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), de janeiro a abril deste ano, foram registrados 6.716 casos de violência contra mulheres no Estado, mil a mais que no ano de 2019. Lesão corporal chega ao percentual de 13,7%, ou seja 878 mulheres agredidas.